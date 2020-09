FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York dürfte der Dax am Montag mit Gewinnen in die neue Woche starten. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,7 Prozent auf 12 929 Punkte. Damit rückt die Marke von 13 000 Punkten, unter die der Dax am Freitag abgesackt war, zumindest wieder in Reichweite.

In dieser Woche müsse es sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen gewesen seien oder doch der Auftakt zu einer größeren Korrektur, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Experten sprachen von einem Kursrutsch, der sich abgezeichnet habe, nachdem die Kurse vor allem in New York zuletzt heiß gelaufen waren.