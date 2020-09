BCs nächster bedeutender Goldproduzent

Wenn es um den Metall- und Minensektor geht, kennen Stockhouse-Leser und -Investoren den Wert und die Chancen, wenn sie diese sehen. Insbesondere Gold. Und vor allem im Moment. Angesichts der Tatsache, dass sich das Edelmetall derzeit an der $2000er Marke bewegt, wissen Explorationsunternehmen, dass der Weg zur Rentabilität mit weniger Schlaglöchern verbunden ist als noch vor ein oder zwei Jahren. In der Tat glänzt Gold wie nie zuvor.

Die in Vancouver, British Columbia (BC) ansässige Ximen Mining Corp. (XIM) (TSX-V.XIM, OTCMKTS: XXMMF, Forum) ist ein Mineral-Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition, Exploration und Evaluierung seiner drei goldfokussierten Edelmetallgrundstücke und -projekte im historisch produktiven Süden von British Columbia befasst. Das Hauptziel des Unternehmens ist die Lokalisierung von Schlüsselmetallen, einschließlich Edelmetallen, allen voran Gold und Silber.

Das Unternehmen hat in den vergangenen drei Monaten weiterhin zusätzliche Mineralgrundstücke erworben und vor kurzem zusätzliche Claims abgesteckt. Zuletzt wurden drei Mineral-Claims erworben, die an Ximens Amelia Goldminen-Grundstück im Süden von BC angrenzen.

Und zu sagen, diese wiedererwachte Region sei im Moment glühend heiß, wäre eine Untertreibung. Und die Rendite für Investoren wird wahrscheinlich noch gesteigert, wenn das Unternehmen auf seinem Brett Epithermal-Gold-Grundstück nur 30 km westlich der großen Stadt Vernon, BC, mit den Bohrungen beginnt.

Neben dem zuvor erwähnten Brett Gold-Grundstück gehören zu den anderen Projekten von Ximen das Greenwood Camp Projekt in der Nähe von Grand Forks, BC, und das Treasure Mountain Silber-Projekt nordöstlich der Stadt Hope, BC. Das Unternehmen ist auch an seiner kürzlich erworbenen Kenville Goldmine in der Nähe von Nelson, BC, beteiligt.

Ximen Mining sagt, dass das Unternehmen sich darauf konzentriert, der nächste bedeutende Produzent von hochgradigem Gold im Süden von British Columbia zu werden, indem es seine eigenen Explorationsprogramme selbst finanziert.

Investoren sollten zur Kenntnis nehmen: Ximen strebt die Entdeckung von mehr als 8 Millionen Unzen Gold auf allen seinen Grundstücken an.

Über die Projekte: Die Kenville Goldmine

Das Unternehmen beendete vor kurzem den letzten Aushub für sein Kenville 257-Stolleneingang auf seinem Kenville Goldminenprojekt im Nelson Minencamp ab und hat einen Abschlussbericht über die metallurgischen Testarbeiten erhalten, die von Met-Solve Laboratories Inc. aus Langley, BC, durchgeführt wurden.

Ximen bringt das Kenville Goldprojekt zügig in Produktion, und die ersten hochgradigen Ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus.

Ursprünglich wurden drei Proben kombiniert, um eine 51 kg Mischprobe mit einem prognostizierten Goldgehalt von 17,16 g/t Gold zu bilden, basierend auf den Einzeluntersuchungen der drei Proben.

Eine 10 kg Probe wurde zu einer P80-Feinheit von 147 µm gemahlen und dann einem einstufigen Falcon-Schwerkraftkonzentrationstest unterzogen. Das Konzentrat wurde geschwenkt und so bestimmt, dass 39,3% des Goldes mit einem Gehalt von 11.225 g/t Gold gewonnen werden konnten. Es wurde eine Silber-Gewinnung von 8,6% bei einem Gehalt von 4.577 g/t Silber erzielt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich das Material für eine Schwerkraftkonzentration eignet, vor allem für die Gold-Gewinnung, und dass ein hochgradiges Gold-Konzentrat hergestellt werden kann. Eine 2 kg Teilprobe des Gravity-Tailings wurde einer gröberen Flotation unterzogen. Der rauhere Flotationstest auf dem Gravity-Tailing ergab eine zusätzliche Gesamt-Gold-Gewinnung von 59,7% und eine zusätzliche Silber-Gewinnung von 86,4% bei einer Massenausbeute von 15%.

Die Kenville Mine war die erste Untergrundmine in BC, die 1890 mit der Produktion begann. Die historische Produktion förderte Berichten zufolge zwischen 1889 und 1954 zeitweilig 65.381 Unzen Gold (durchschnittlich 0,39 Unzen/t) und 27.685 Unzen Silber. Der Verwässerungsfaktor war zu dieser Zeit hoch; aufgrund der flachen Winkel der Adern und der Beschränkungen der Ausrüstung für die Extraktion von schmalen Adern .



Vollversion



Vollversion

Das Brett Epithermal-Gold-Silber-Grundstück

Am 5. August gab Ximen ein Update über sein Brett Grundstück, wo das Unternehmen die Genehmigung für Oberflächenbohrungen erhielt. Anfang dieses Jahres wurde dem Minenministerium ein Antrag für Oberflächenbohrungen gestellt, damit die Arbeiten auf dem Grundstück fortgesetzt werden können, während das Ministerium die Prüfung eines im vergangenen Jahr eingereichten Untertage-Explorationsantrags abschließt. Der Zweck des Oberflächenbohrprogramms besteht darin, die bekannten Zonen mit Bonanza-Gehalten zu erweitern und nach niedriggradigeren, in großen Mengen abbaubaren Zielen zu suchen.

Ximen erwarb das Grundstück Ende 2013 und erwarb 2014 weitere angrenzende Claims. Der Landbesitz in diesem Gebiet beträgt nun insgesamt 20.000 Hektar.

Der Hauptstandort der Explorationsbemühungen von Ximen, die hochgradigen Golddomänen ("shoots") der Main Zone, sind entlang einer Verwerfung lokalisiert. Diese Shoots stehen in Verbindung mit Silifizierung und zerrissenem Aderquarz, mit schaufelartigem Calcit in den Adern, was auf Siedezonen in einer epithermalen Umgebung hinweist. All dies weist auf das Potential für reiche Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung hin.



Vollversion



Vollversion

Die Amelia Goldmine

Im Januar 2020 gab Ximen bekannt, dass für 2020 ein umfassendes Explorationsprogramm auf seinem zu 100% unternehmenseigenen historischen Amelia Goldminen-Grundstück geplant ist. Die vollständige Exploration, Prospektion und Kartierung des Grundstücks begann am 29. Juni mit der Absicht, neue Ziele für Ausgrabungen ("trenching") und Bohrungen zu generieren, die später in dieser Saison für die Genehmigung von Bohrungen verwendet werden sollen.

Im Jahr 2019 stellte Ximen eine Landposition von 1718 Hektar zusammen, welche die historische Amelia Goldmine umgibt und diese auch einschließt. Die historische Produktion aus Cariboo-Amelia betrug 81.602 Unzen Gold, 32.439 Unzen Silber, 113.302 Pfund Blei und 198.140 Pfund Zink. Der durchschnittlich gewonnene Gold-Gehalt liegt laut BC Minfile bei 24,68 g/t Gold.

Die neuen Claims umfassen zahlreiche Mineralvorkommen, darunter Pictou, Stan, Elk, Ho und Jolly Creek Chrome. Pictou deckt eine 6 m breite Scherzone ab, aus der zuvor Gehalte von bis zu 209 g/t Silber erzielt wurden.



Vollversion / Das Bild zeigt das Amelia Grundstück und die Haupt-Gold-Quarz-Ader (rot).



Vollversion / Langschnittansicht der Amelia Mine mit historischen Stollen und Schächten (schwarz) und Zielgebieten (grün).

Vom CEO

Als Präsident und CEO Christopher R. Anderson von Stockhouse-Editorial gebeten wurde, ein wenig über seine fünf Goldprojekte in BC – vor allem Kenville – zu erzählen, was sie dorthin gebracht haben und was Investoren in der Zukunft von Ximen erwarten können, sagte er Folgendes:

"Wir haben mehrere Gold-Projekte mit mehreren Bohrprogrammen in drei großen Gold-Camps im Süden von British Columbia – Salmo Camp, Greenwood Camp und das Nelson Camp. Unser erwartetes Gesamtziel für die Exploration liegt bei etwa 8 Millionen Unzen Gold in diesen drei Bezirken. Bei der Kenville Goldmine besitzen wir die Abbaurechte an der Oberfläche, die Untergrund-Abbaurechte, die Gebäude, das Zubehör, wir besitzen unsere eigenen Bohrgeräte und sind an den Kootenay-Damm angeschlossen. Wir haben einen gerimgen Umwelteinfluss und wir werden in der Gegend um Nelson sinnvolle Arbeitsplätze mit großer Wirkung schaffen. Wir werden seit fast 30 Jahren eine der ersten hochgradigen Untergrund-Goldminen in BC sein. Für die nächsten 15 Jahre streben wir 125 Tonnen pro Tag mit einer halben Unze an. Das Explorationsziel für die Kombination unserer drei Lager ist groß und wird nur noch besser werden."

Das Fazit

Manchmal muss nur ein bisschen nachgegraben werden (verzeihen Sie das Wortspiel). Die meisten Anleger wissen, dass es in letzter Zeit vor allem für junge Minenunternehmen eine harte Zeit war – die Rohstoffpreise stagnieren seit Monaten oder liegen unter dem realen Marktwert. Aber jetzt fängt vor allem Gold an, wie eine Rakete abzufliegen. Sogar ein langjähriger Rohstoffbär wie Warren Buffet hat den Wert einer Investition in Goldaktien erkannt, indem er 20,9 Millionen Aktien für etwa $565 Millionen vom Gold-Goliath Barrick Gold Corporation (TSK.ABX) gekauft hat.

Das Auffinden und die Gewinnung hochgradiger Gold-Lagerstätten ist niemals eine leichte Arbeit. Man braucht ein erfahrenes, professionell geführtes Unternehmen, um das Edelmetall gewinnbringend, effizient und umweltverträglich aus dem Boden zu holen. Und, einfach und effizient in den Markt zu bringen.

Ximen Mining befindet sich in einer der minenfreundlichsten Rechtsprechungen Nord-Amerikas und bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, zu einem offensichtlich unterbewerteten Aktienkurs in den brodelnden Goldmarkt einzusteigen.

In der Tat: "Da ist Gold in den Hügeln!" Und Ximen plant, reichlich davon im historischen Greenwood Minendistrikt im Süden von British Columbia zu finden.

Ximen Mining Corp: Zusammenfassung

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100%-Beteiligung an zwei seiner Edelmetall-Projekte im Süden von BC. Ximens zwei große Gold-Projekte – das Amelia Goldminenprojekt und das Brett Epithermal-Goldprojekt. Ximen besitzt auch das Treasure Mountain Silberprojekt, das an die ehemals produzierende Huldra Silbermine angrenzt. Derzeit steht das Treasure Mountain Silberprojekt unter einem Optionsabkommen. Der Optionspartner leistet jährliche gestaffelte Zahlungen in bar und in Aktien sowie die Finanzierung für die Projektentwicklung.

Das Unternehmen hat vor kurzem die Kontrolle über die Kenville Goldmine in der Nähe von Nelson, BC, erworben, die mit vollständigen Oberflächen- und Untergrundrechten, Gebäuden und Ausrüstung ausgestattet ist.



Quelle: https://youtu.be/fK0vY3DSZXg

Weitere Informationen finden Sie unter www.ximenminingcorp.com.

VOLLSTÄNDIGE OFFENLEGUNG: Dies ist ein kostenpflichtiger Artikel von Stockhouse Publishing.

Quelle: https://stockhouse.com/news/newswire/2020/09/03/bc-s-next-significant- ...

Technische Perspektive



Link zum aktualisierten Chart von Ximen Mining Corp. an der Heimatbörse TSX-Venture (15 min. verzögert): http://schrts.co/fUWANsSf

Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 65.874.684



Chart

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,54 CAD (04.09.2020)

Marktkapitalisierung: $36 Mio. CAD



Chart

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,3461 EUR (04.09.2020)

Marktkapitalisierung: €23 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.