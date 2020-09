Marktkommentar: Gemischter Wochenauftakt in Asien

Die Wall Street vertiefte am Freitag ihren Einbruch für einen zweiten Tag in Folge. Der Nasdaq 100 war erneut der Underperformer, da der Tech-Index um 1,27% nachgab.

Der NFP-Bericht zeigte, dass sich das US-Beschäftigungswachstum im August weiter verlangsamte. Fed-Chef Jerome Powell hielt an seiner dovischen Haltung fest und bekräftigte seine Ansicht, dass die konjunkturelle Erholung noch einen langen Weg vor sich habe. Am Montag bleibt der US-Aktienmarkt wegen eines Feiertages („Labour Day”) geschlossen, doch die weltweiten Indizes scheinen sich nach dem größten zweitägigen Rückgang seit Juni zu stabilisieren. Die heutige Sitzung in Asien war gemischt, wobei der südkoreanische Kospi mit +0,6% die stärkste Bewegung aufwies.

EURUSD bildete am Freitag - ähnlich wie am Vortag - eine Kerze mit einer langen Lunte aus. Die kleineren Zeiteinheiten zeigen jedoch, dass der Ausverkauf schärfer war und der nachfolgende Anstieg deutlich schneller erfolgte. Am Montag versucht das Paar, sich oberhalb von 1,1830 zu halten. Dies ist der Bereich, der vor zwei Wochen die lokale Widerstandszone sowie das Ausbruchsniveau des letztes Aufwärtsimpulses darstellte. Seit Mittwoch steckt der Kurs in einer Seitwärtsphase zwischen 1,1790 und 1,1855 fest.

Der DE30 befindet sich am Montag nach der tieferen Eröffnung im vorbörslichen Handel in einer Range, die seit Februar immer wieder eine zentrale Rolle einnimmt: 12.800 bis 13.000 Punkte. Der 100er-EMA wurde im 4-Stunden-Chart unterschritten und der Index notiert in der Nähe des heutigen Tagestiefs, sodass das Chartbild fragil bleibt.



