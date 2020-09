Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap können Anleger auch bei einem gleich bleibenden oder fallenden Kurs der SAP-Aktie zu positiver Rendite gelangen.

In den aktuellsten Expertenanalysen wird die SAP-Aktie zum Kauf empfohlen oder zumindest als haltenswert eingestuft. Für Anleger, die prinzipiell von einem steigenden Kurs der SAP-Aktie ausgehen, die aber auch bei stagnierenden oder leicht nachgebenden Notierungen der Aktie positive Rendite erwirtschaften wollen, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate interessant sein.

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte Absturz von mehr als 37 Prozent im Zuge des März-Crashes von 129,60 Euro (19.2.20) auf bis zu 82,13 Euro (16.3.20) mehr als überkompensieren. Die zu den Krisengewinnern zählende Aktie verzeichnete zwar am 3.9.20 bei 143,24 Euro ein neues Jahreshoch, konnte das hohe Niveau jedoch nicht halten.

Die Anlage-Idee: Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung des DAX-Schwergewichtes SAP in den nächsten Monaten zu einer hohen Rendite gelangen wollen, könnten nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zu einem direkten Aktieninvestment ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen Chancen auf überproportional hohe Renditen. Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann für positive Rendite sorgen, wenn die SAP-Aktie bis zum September 2021 mit bis zu 25 Prozent ins Minus rutscht.

Die Funktionsweise: Wenn die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 88 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. September 2021 mit dem Bonuslevel in Höhe von 145 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000UD8W2B6) auf die SAP-Aktie befindet sich die Barriere bei 88 Euro. Bei 145 Euro wurden Bonuslevel und der Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 17. September 2021, am 24. September 2021 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim SAP-Aktienkurs von 134,52 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 132,57 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 132,57 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 9,38 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,58 Prozent auf 88 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 88 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine SAP-Aktie ins Depot geliefert. Werden die zugeteilten Aktien unterhalb von 132,57 Euro verkauft, dann wird das Investment – vor Spesen – einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.