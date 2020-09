Korrekturen in Bullenmärkten zählen zu den stärksten in der Börsengeschichte. Es kracht einmal richtig, aber danach geht es Schritt für Schritt erneut wieder nach oben, neue Verlaufshochs inklusive. Erst wenn Plug Power auf dem Rückweg nach oben bei dem Versuch scheitert, diese neuen Hochs auszubilden, und dann wieder tiefer fällt als zuvor, kann von einer Trendwende gesprochen werden. Darum geht es jetzt bei Plug Power. Sie scheiterte letzte Woche an einem höheren Hoch. Jetzt geht es darum, das tiefere Tief für eine Trendwende abzuwehren.

Was das konkret bedeutet für die weiteren Aussichten bei Plug Power und warum erst morgen Entscheidungen möglich sein könnten erfahren Sie hier!

