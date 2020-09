Deutsche Anleihen starten schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag schwächer in die neue Handelswoche gestartet und haben damit an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 176,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,45 Prozent.

Nachdem der Bund-Future in den ersten Tagen im September zum Teil kräftig zugelegt hatte, sprachen Marktbeobachter jetzt von einer Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt. Belastet wurden die Kurse der Festverzinslichen am Morgen auch von jüngsten Daten zur Entwicklung der deutschen Industrieproduktion.

Im Juli konnte sich die Fertigung den dritten Monat in Folge erholen, auch wenn der Anstieg der Produktion im Monatsvergleich nur 1,2 Prozent betragen hatte, während Analysten einen deutlich stärkeren Zuwachs um 4,5 Prozent erwartet hatten.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Am Nachmittag sind wegen eines Feiertags keine Impulse aus den USA zu erwarten./jkr/bgf/zb