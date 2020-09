TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Asien haben die Aktienmärkte trotz eines sich weiter erholenden chinesischen Außenhandels größtenteils nachgegeben. Nach dem zwischenzeitlichen starken Ausverkauf von US-Technologiewerten Ende vergangener Woche sei die Unsicherheit weiter hoch, sagten Händler. In Tokio sank der Leitindex Nikkei-225 ein halbes Prozent auf 23 089,95 Punkte, nachdem er bereits am Freitag an Boden verloren hatte.

In China zeichnet sich ein deutliches Minus ab. Kurz vor Handelsende gab der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kurz vor Handelsende 1,73 Prozent auf 4687 Punkte ab. Relativ stabil war der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong. Dieser verlor ungeachtet der Demonstrationen gegen den zu starken Einfluss Chinas vergleichsweise moderate 0,5 Prozent.