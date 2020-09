Wirtschaftskalender: US-Händler sind im Urlaub

++ Europäische Märkte dürften mit kleinen bullischen Kurslücken eröffnen ++ Tesla wird nicht in den S&P 500 aufgenommen, Feiertag in den USA und Kanada ++ BoC und EZB werden diese Woche ihre Zinsentscheide bekannt geben ++



Die europäischen Aktienmärkte sollten die neue Woche mit kleinen bullischen Kurslücken eröffnen und trotzen den auf den asiatischen Märkten beobachteten Rückgängen. Der US-Tech-Index (US100) zeigt eine gewisse Schwäche, nachdem der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices bekannt gab, dass Tesla am Freitag, dem 18. September, nicht in den S&P 500-Index aufgenommen werde. Die wichtigsten Währungen werden in engen Bandbreiten gehandelt.

Während der Montag an den Märkten in Bezug auf die Daten oft ruhig ist, dürfte der heutige Handel auch in Bezug auf die Liquidität gedämpft sein. Die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten und Kanada bleiben heute aufgrund des Labour Day geschlossen. Die US-Futures können heute bis um 19:00 Uhr gehandelt werden. Abgesehen davon wird auch der Handel mit den Edelmetallen auf 19:00 Uhr verkürzt.

Der einzige bemerkenswerte Bericht, der für heute vorgesehen ist - die deutsche Industrieproduktion für Juli - wurde um 8:00 Uhr veröffentlicht. Die Daten erwiesen sich als Enttäuschung, da sie trotz des erwarteten Anstiegs von 4,7% im Monatsvergleich einen Anstieg von 1,2% im Monatsvergleich zeigten.



Auf was sollte man diese Woche noch achten?

Brexit-Gespräche

In dieser Woche findet eine weitere Gesprächsrunde zwischen Großbritannien und der EU statt. Es sieht jedoch so aus, als würden die Chancen auf eine Einigung immer geringer werden. Berichten zufolge hat Großbritannien Johnson den 15. Oktober als Frist für den Abschluss eines Abkommens gesetzt, während britische Medien berichten, dass einige hochrangige Politiker eine Chance von weniger als 20% sehen, eine Einigung zu erzielen.



Zinsentscheide von Zentralbanken

Mittwoch | 16:00 Uhr | Bank of Canada

Donnerstag | 13:45 Uhr | Europäische Zentralbank



