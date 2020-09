Corona-Update zum 6. September: immer weniger Infektionen

Das Robert Koch-Institut meldet zur Zeit rund 17.000 aktive Corona-Fälle. Weiterhin meldet das RKI für diese Woche 30 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Es sind somit 9.325 Todesfälle mit (nicht: an) Corona bekannt. Insgesamt nimmt die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland allerdings weiter ab. So lag die Vier-Tages-Reproduktionszahl in dieser Woche zum 6.

