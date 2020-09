Aareal Bank Aktie im Plus nach Index-Überraschung

Eigentlich stand die Aareal Bank Aktie als Absteiger vom MDAX in den SDAX fest - so hatte es die Deutsche Börse über ihre Index-Tochtergesellschaft Stoxx Ltd. in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Zwar reagierte der Aktienkurs des Immobilien-Finanziers am Freitag auf die News über den „Abstieg” in die kleinere Börsenliga kaum, doch die Überraschung vom Wochenende lässt die Aareal Bank Aktie heute Morgen klettern. Aktuell ...