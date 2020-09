Mit Discount-Call-Optionsscheinen können Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem gleichbleibenden oder leicht nachgebenden Kurs der BMW-Aktie zu positiver Rendite gelangen.

Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) konnte sich seit ihrem Märztief bei 36,59 Euro bis Anfang Juni 2020 wieder bis in den Bereich von 60 Euro erholen. Seit damals läuft die Aktie innerhalb einer Bandbreite von 54 bis 62 Euro seitwärts. Obwohl der Automobilhersteller im zweiten Quartal erwartungsgemäß mit einem massiven Ergebniseinbruch konfrontiert war, wird die Aktie – nicht zuletzt wegen der hohen Liquidität – als unterbewertet angesehen. Wegen der für das dritte Quartal zu erwartenden Erholung der Marge bekräftigten die Experten von J.P.Morgan mit einem Kursziel von 80 Euro ihre „Overweight“-Einstufung für die Aktie.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Aktie, die derzeit mit 62 Euro am oberen Rand der Tradingrange notiert, in den nächsten Monaten zumindest stabil entwickeln wird, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit diesen Optionsscheinen können Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem gleichbleibenden oder leicht nachgebenden Aktienkurs zu positiver Rendite gelangen.