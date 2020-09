Am Freitag gab es ein - durchaus überraschendes - starkes charttechnisches Kaufsignal für die Commerzbank Aktie. Das Problem: Ausgelöst wurde dies weniger von charttechnischen Faktoren - hier zeigte der MDAX-notierte Banktitel sogar zuvor mögliche Schwächen, sondern durch Fusionsphantasie. Ihren Ursprung hatte diese in Spanien, wo über den Zusammenschluss zweier Banken spekuliert wird, was den europäischen Sektor nach oben zog. ...