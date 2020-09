Tesla, Nikola, Apple – was hat Softbank da angerichtet?

Liebe Leser, heute geht es in unserem Börsendienst primär um ein Thema: Was hat Softbank angerichtet? Unsere Leser wissen es schon seit Tagen – Softbank könnte der Auslöser für die immense Tech-Rally und Korrektur danach sein. Was aber heißt das für Euch? Wie geht auch Ihr Vola-Short, was bedeutet Gamma Short oder Delta-Einfluss im Depot, in Papieren? Wie spielt man diese Chance – analog bei der Vola zu Gold im März – wie versteht man, was da technisch vor sich geht und nutzt es für sein Depot? All das im Börsendienst heute mit den passenden Trades, aber auch am SAMSTAG im TRAININGSTAG ADVANCED für all jene, die professionelles Tradingwissen aufbauen wollen und auf höchstem Level handeln möchten. Alle Infos zur Anmeldung unter www.feingold-academy.com Wir freuen uns!!