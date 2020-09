Diversity-Strategie, Ziele und Offenlegung: Was sich State Street Global Advisors von börsennotierten Unternehmen erwartet

Das anhaltende Problem der Rassengleichheit hat State Street Global Advisors dazu veranlasst, sich noch stärker auf die Art und Weise zu konzentrieren, in der sich die Rassen- und ethnische Vielfalt auf Investoren auswirkt. In einem offenen Brief an Unternehmensleitungen weltweit erklärt Global Chief Investment Officer Richard F. Lacaille, warum State Street Global Advisors Unternehmen ab 2021 auffordern wird, ihre Risiken, Ziele und Strategie in Bezug auf Rassen und Ethnien Diversität transparent offenzulgen.