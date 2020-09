Bei Krones knallen heute die Sektkorken. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 55,90 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Krones-Aktie. Einfach hier klicken.