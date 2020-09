Die Aktienkurse von Daimler sind in den Krisenwochen von rund 50 Euro auf 21 Euro gesunken. Seitdem ist bei dem Papier ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Die 45 Euro sind in Reichweite.Der Absatz von Daimler war im Frühjahr deutlich zurückgegangen, inzwischen sind aber wieder ermutigendere Zeichen erkennbar. Die Erholung ist spürbar. Das sehen auch die Analysten von JP Morgan so.Sie bestätigen in ihrer aktuellen Studie ...