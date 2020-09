Im Aufsichtsrat von GEA gibt es eine Veränderung: „Frau Professor Dr. Annette G. Köhler (53) wurde vom Amtsgericht Düsseldorf mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 in den Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft bestellt”, meldet das Düsseldorfer Unternehmen am Montag. Köhler gelte als Expertin für nationale und internationale Rechnungslegung, so GEA.Köhler wird Nachfolgerin im GEA Aufsichtsrat von Hartmut Eberlein, der ...