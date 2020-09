Korrektur nach Regieplan - Crash oder Einstiegschance?#videoanalyse

Crash oder Einstiegschance? Der Markt wird es uns zeigen

Disziplin ist die Mutter des Erfolges

Im Laufe der vorigen Woche konnten sich jene Trader, welche zum Großteil ihre Gewinne der letzten Wochen ins Trockene gebracht haben, gemütlich zurück lehnen und der Korrektur der Märkte von der Seitenlinie aus folgen. Gierige Anleger hingegen wurden in den letzten beiden Handelstagen an der Wall Street ordentlich geprügelt.

Gleich verhält es sich mit der aktuellen Situation. Wer die nötige Disziplin aufbringt und nicht sofort short oder long geht, nur weil man glaubt den nächsten großen Sprung unbedingt erwischen zu müssen, wird in den kommenden Wochen auch weiter erfolgreich bleiben. Worauf in den Märkten zu achten ist und wie uns der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen wird, wohin er gehen will, besprechen wir in der aktuellen Videoanalyse.

