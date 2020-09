DE30 testet Widerstand bei 13.000 Punkten

++ Europäische Aktienmärkte steigen zu Beginn der neuen Woche ++ DE30 testet 13.000 Punkte, „Death Cross" im Stunden-Chart ++ Deutsche Bank lässt Gebot für Wirecards Bankzweig fallen ++



Die Aktien in Europa eröffneten die neue Woche höher, wobei die wichtigsten Indizes kleine Gewinne verzeichneten. Der DE30 versucht, über 13.000 Punkte zu klettern, hat aber bisher keinen Durchbruch erzielt. Die Händler sollten den ganzen Tag über mit einer schwächeren Liquidität rechnen, da der US-Aktienmarkt aufgrund eines Feiertages („Labour Day”) geschlossen bleibt.

Der DE30 eröffnete die Woche rund 70 bis 80 Punkte tiefer, konnte aber im Vorfeld der europäischen Sitzung wieder steigen. Der Index hat eine Widerstandszone erreicht, die durch die 13.000-Punkte-Marke und das Fibonacci-Retracement von 38,2% des Rückgangs der vergangenen Woche gekennzeichnet ist. Ein Überschreiten dieser Hürde würde den Weg zu dem wichtigen Widerstand bei 13.100 Punkten ebnen. Dieser Widerstand ist durch das lokale Hoch, das Fibonacci-Retracement von 50% und die gleitenden Durchschnitte mit 50 und 200 Perioden gekennzeichnet. Zu beachten ist, dass bei den gleitenden Durchschnitten ein „Death Cross” (siehe Kreis) zu beobachten ist. Theoretisch kündigt ein solches Muster einen Rückgang an, aber es erscheint oft mit einer Verzögerung, sodass Händler vorsichtig sein sollten, wenn sie dies als Signal verwenden.



Unternehmensnachrichten

New York hat die Partnerschaft mit HelloFresh (HFG.DE) bis Ende des Jahres verlängert. Im Rahmen einer Vereinbarung wird HelloFresh mehr als 200.000 frische Mahlzeiten an Veteranen und andere Einwohner von New York City liefern, die aufgrund der Coronavirus-Krise unter Ernährungsunsicherheit leiden. Das Pilotprogramm wurde im Juni gestartet und hat bisher über 65.000 Mahlzeiten geliefert.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge hat die Deutsche Bank (DBK.DE) ihr Angebot für die Bankgeschäfte des zusammengebrochenen Zahlungdienstleisters Wirecard (WDI.DE) zurückgezogen. Der Insolvenzverwalter will mindestens 100 Millionen Euro für den Bankenzweig von Wirecard - ein Preis, den die Deutsche Bank für zu hoch hält.

