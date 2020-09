Aegon Asset Management schließt neue Ausrichtung der Marke ab

Aegon AM verwaltet derzeit EUR 364 Milliarden (USD 408 Milliarden / GBP 331 Milliarden) für Kunden weltweit und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter an 17 Standorten*. Der neue Slogan 'Beyond Borders' (über Grenzen hinaus investieren) soll die globale Message vermitteln, dass Aegon AM ein internationaler Vermögensverwalter ist, der über traditionelle Grenzen hinaus denkt und handelt.