FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro und das britische Pfund haben zu Wochenbeginn unter Druck gestanden. Händler nannten die sich zuspitzende Debatte über ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt als Grund. Das Pfund wurde hierdurch jedoch deutlich stärker belastet als der Euro.

Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1820 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Das britische Pfund fiel gegenüber dem US-Dollar um etwa ein Prozent zurück. Gegenüber dem Euro gab es ebenfalls nach, wenn auch nicht ganz so stark wie zum Dollar.