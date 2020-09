DGAP-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung



07.09.2020 / 15:38 CET/CEST

Oberhausen, den 07.09.2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, "Gesellschaft") haben heute beschlossen, für den 5. November 2020 eine außerordentliche (virtuelle) Hauptversammlung einzuberufen und dieser eine ordentliche Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3 zu 1 sowie eine Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre vorzuschlagen. Nach mehreren für die Gesellschaft wirtschaftlich schwierigen Jahren sehen Vorstand und Aufsichtsrat eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft durch eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen als erforderlich an, um den Finanzierungsbedarf zur Fortführung der laufenden Geschäftstätigkeit zu decken und um die Eigenmittel der Gesellschaft zu stärken. Nach der Einziehung von zwei Aktien, die der Gesellschaft von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 7.373.478,00 betragen. Danach soll das Grundkapital im Wege der Zusammenlegung von Aktien von EUR 7.373.478,00 um EUR 4.915.652,00 auf EUR 2.457.826,00 herabgesetzt werden. Hierzu werden jeweils drei bestehende Aktien zu einer neuen Aktie zusammengelegt mit Folge, dass der rechnerische Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft über EUR 1,00 lieget, was der gesetzliche Mindestausgabepreis für neue Aktien nach dem deutschen Aktiengesetz (AktG) ist. Die Kapitalherabsetzung dient in voller Höhe zum Ausgleich von Verlusten.