Die große Politik in Berlin, welche augenblicklich unser Deutschland vor der Corona rettet, befasst sich gewöhnlich nicht mit Belanglosem. Wenn die GroKo dennoch jetzt vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss zittert, wo es doch „nur“ um Aktienkursverluste der Zocker, ein paar Tausend verlorene Arbeitsplätze und Kreditausfälle in der Dimension einer mittelgroßen Volksbank geht, dann muss mehr dahinterstecken. Sollten (auch) Schwarzgeldern der Clans geschützt werden?

Deutschland liebt Farcen. Mit dem Geldwäschegesetz setzt sich der Staat-– auch im internationalen Rahmen - um seine Bürger, die deutsche Wirtschaft und die Umwelt zu schützen edle Ziele (Steuer- und Abgabengerechtigkeit, Terrorismusbekämpfung, Außenwirtschaftsüberwachung, Verbraucher-, Arten- und Umweltschutz, Bekämpfung von Schmuggel, Produktpiraterie und Kriminalität) stehen auf seiner Agenda. https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Aufgaben/Schutz-fuer-Buerger-Wirtschaf ... .

„Verpflichtete“ wie Banken, Versicherungen, Autohändler, Juweliere, Anwälte oder Notare haben dem Zollkriminalamt/FIU (siehe unten) nicht nachgewiesene Geldströme ab 10.000 € zu melden und Geschäftsverbindungen oder Mandate abzulehnen. In jeder kleinsten Firma müssen Mitarbeiter im Außendienst zum Jahresultimo Kundengeschenke im Wert von über 250 € offenlegen, damit steuerwerte Vorteile erfasst werden. Bei der FUI dürfen auch „Nichtverpflichtete“ Verdächtiges (über den Nachbarn?) im Dienst der „Steuer- und Abgabengerechtigkeit“ Verdachtsmomente anzeigen.

…. Wirecard war es bei Milliardenbeträgen nicht – ein breites Einfallstor für Geldwäsche

Von der Meldepflicht „verdächtigter Gelder“ war der Zahlungsabwickler im DAX befreit. Dabei flossen doch Milliarden an Transaktionsvolumina (2018 knapp 200 Mrd. €, davon 60% in Asien, hier wohl größtenteils gefälscht) über dessen Geschäftsmodell. Dieses basiert in der Einsammlung der bargeldlosen Kundengelder für Großkunden gegen Gebühr von 2%-3%. Handelt es sich dabei um Schwarzgelder, wo der Einzahler und Empfänger getarnt durch ein Dickicht von Auslandsfirmen und Scheingeschäfte der gleiche war, wurden diese über den Wirecard „gewaschen“ - wie bei einer normalen Bank. https://ir.wirecard.com/download/companies/wirecard/Annual%20Reports/D ....