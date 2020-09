FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro und das britische Pfund haben zu Wochenbeginn unter Druck gestanden. Händler nannten die sich zuspitzende Debatte über ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt als Grund. Das Pfund wurde hierdurch jedoch deutlich stärker belastet als der Euro.

Am späten Montagnachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1820 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Das britische Pfund fiel zum Dollar um etwa ein Prozent zurück. Gegenüber dem Euro gab es ebenfalls nach, allerdings nicht ganz so stark wie zum Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Euro-Referenzkurs auf 1,1824 (Freitag: 1,1842) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8457 (0,8445) Euro.