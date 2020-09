FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten hat der Dax am Montag kräftig zugelegt. Er nahm nicht nur den Kampf um die Hürde von 13 000 Punkten wieder auf, sondern eroberte gleich noch die Marke von 13 100 Punkten zurück. Auftrieb gab Marktexperten zufolge die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Zwar würden aktuell keine Änderungen erwartet, doch gehofft werde "auf weitere Lockerungen zu gegebener Zeit", wie unter anderem die Experten der Societe Generale schrieben.

Bei vergleichsweise geringen Handelsumsätzen ging der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 2,01 Prozent auf 13 100,28 Punkte aus dem Handel. In der Woche zuvor hatte er eineinhalb Prozent eingebüßt. Der MDax gewann am Montag 2,47 Prozent auf 27 567,09 Zähler und auch europaweit erholten sich die Börsen deutlich. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,64 Prozent auf 3314,07 Punkte. Kräftige Gewinne wurden auch an den Börsen in Paris und London verzeichnet, während wegen eines Feiertags in den USA nicht gehandelt wurde.