Bei MorphoSys geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund fünf Prozent vorzeigen. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 106,90 EUR. Startet hier jetzt die nächste Party?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 111,65 EUR. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 105,20 EUR, womit sich MorphoSys in Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

