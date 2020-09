Der Cannabis-Produzent bestätigte weitere Entlassungen in seinen riesigen Gewächshäusern in Niagara-on-the-Lake, Ontario. Wir folgen derzeit zwei Szenarien für die Aktie, die dicht beieinander liegen.

Szenario 1 Primärszenario (55%)

Die Aktie hing erneut an der Unterstützung bei C$21.53 fest. Wir gehen zunächst weiter davon aus, dass sich hier nun ein kräftiger Impuls entfalten sollte, der dazu in der Lage ist, Canopy wieder nach Norden ausbrechen zu lassen. Die laufende Formation spricht dafür, dass wir bereits das korrektive Tief ii der Welle von i nach iii (im Chart in Braun) abgearbeitet haben. Die Aktie sollte nun die laufende Welle in iii in der Region von C$50 beenden können. Dazu sollten die Bullen nun den entscheidenden Impuls liefern. Allerdings müssen wir auch in Betracht ziehen, dass die Aktie noch die Unterstützung bei C$21.553 unterlaufen könnte.

Szenario 2 Alternativszenario (45%)

Sollte die Aktie nun tatsächlich unter die Unterstützung von C$21.53 zurückfallen und die alternative Welle von alt.i nach alt.V (im Chart in Braun) abarbeiten, so ist davon auszugehen, dass die Aktie alt.iii im Bereich von C$16.41 anlaufen sollte. Der Titel würde in dieser Variante danach erneut die Marke von C$21.53 erreichen, bevor hier ein Rückfall in den Zielbereich bei C$12.97 erfolg. Nach dieser Bereinigung wäre der Weg für die Canopy frei, um nach Norden durchzustarten. Dabei wäre im Zielbereich eine Long-Positionierung zu prüfen, da dann das Aufwärtspotential enorm ist.

FAZIT

Da die Aktie seit längerer Zeit an der Unterstützung von C$21.53 festhängt, erwarten wir nun eigentlich einen kräftigen Impuls, der es der Aktie ermöglicht, kräftig nach oben durchzustarten und dabei auch die wichtige Hürde von C$29.29 nachhaltig zu nehmen. Allerdings lassen sich die Bullen hier sehr viel Zeit und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bären noch einmal zuschlagen und den Titel bis in den Bereich von C$12 bis C$8.66 drücken. Dort würde sich aber eine gute Möglichkeit für eine Long-Positionierung in der Aktie bieten, denn wir gehen davon aus, dass auch in dieser Variante der Titel mit einem fulminanten Anstieg nach Norden aus der aktuellen Formation ausbricht. In beiden Szenarien gehen wir Long!

