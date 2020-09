In den USA besserte sich die Laune der Konsumenten, und Visa verzeichnet im August einen Anstieg der Ausgaben mit Kreditkarte um 7%. Die Aktie hat sich so entwickelt, wie wir es in unserer letzten Analyse erwartet haben. Wir haben unsere Szenarien aktualisiert. Denken Sie daran, mit der Zunahme bargeldlosen zahlens, wird auch Visa weiterhin stark profitieren.

Primärszenario // 58%

Aktuell gehen wir primär davon aus, dass die Aktie nach der deutlichen Korrektur und dem Unterschreiten der Unterstützung bei $203.54 nun den markierten Zielbereich zwischen $195.06 und $188 anlaufen dürfte. Dort sollte das korrektive Tief der laufenden Welle von [iii] nach [iv] (im Chart in Lila) abgearbeitet werden. Hier sollte die Unterstützung bei $195.06 dann auch stark genug sein, damit der Titel von dort aus wieder einen deutlichen Anstieg bewältigen kann, der zunächst bis zum Widerstand von $217.25 und danach auch darüber hinaus führen dürfte. Beim Erreichen des Zielbereichs wäre deshalb eine Positionierung auf der Long-Seite zu prüfen. Mit einem kleinen Abstand auf diese Variante folgt unser Alternativszenario.

Alternativszenario // 42%

Derzeit sehen wir auch gute Chancen dafür, dass sich der Titel bereits an der Unterstützung bei $203.54 fängt und von dort aus direkt mit einem Impuls nach Norden abdreht. Dabei wäre zunächst der Widerstand bei $216.05 zu überwinden und dann auch die kritische Marke von $217.25 müsste mit einem Impuls genommen werden. Ist dies gelungen, könnte die Aktie danach bis in den Bereich von $228 durchziehen. Das Zeitfenster, in dem die Bullen hier eingreifen können, ist knapp, denn wenn die Aktie zu tief unter die Marke von $203.54 rutscht, sinkt die Chance für diese Variante. In diesem Fall erscheint ein Long-Einstieg nicht so attraktiv wie in unserem Primärszenario.

FAZIT

Wir sind bereits seit deim 20.07.2020 Long investiert bei Visa und werden bald weiter aufstocken. Unsere beiden Szenarien liegen von den Wahrscheinlichkeiten her vergleichsweise dicht beieinander. Wir gehen primär davon aus, dass wir zunächst etwas tiefere Notierungen sehen werden, und die Aktie im Bereich von $195.06 die Wende nach Norden schafft. Diese Zwischenkorrektur wäre eine gute Möglichkeit für eine Aufstockung unserer bestehenden Position. Allerdings könnte die übergeordnete Aufwärtsbewegung sich hier schon früher durchsetzen und den Titel an der Unterstützung von $203.54 abfangen. Die Bullen würden dann den notwendigen Impuls für einen Anstieg nach Norden geben. Im Ergebnis ähneln sich beide Varianten.

