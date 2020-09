Was die Anleger heute an der Nasdaq sehen wollen sind Indizien für die Nachhaltigkeit der bereits heißgelaufenen Rally bei Technologieaktien. Sollten sich diese Indizien für neue Käufer zeigen könnte sich der Zug bei Techaktien nach der letztwöchigen Korrektur wieder in Bewegung setzen. Schließlich sind bei den auch mit der Abkürzung FANGMAN bezeichneten Techaktien Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und NVidia zumindest im Tageschart keine Trendwendemuster zu erkennen. Wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg nach oben und genau dieser Rückweg wird uns Rückschlüsse auf die Stabilität der Rally bringen.



