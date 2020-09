FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Dienstag leicht im Plus erwartet. Die Anleger warten laut den Experten der Helaba zum einen auf die Rückkehr der US-Investoren an den Markt, denn zum Wochenstart waren die Handelssäle in den USA wegen des "Labor Day" geschlossen geblieben. Zum anderen werde bereits mit Spannung der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank entgegen gefiebert. Vorab aber werde es "keine offiziellen Verlautbarungen der Notenbanker geben, so dass weiterhin offen ist, ob die EZB sich zu irgendwelchen Erleichterungen durchringen kann", schrieben sie.

Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Xetra-Börsenstart ein Plus von 0,4 Prozent auf 13 152 Punkte. Damit würde das deutsche Börsenbarometer seine kräftigen Erholungsgewinne vom Vortag verteidigen.