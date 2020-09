Die Temperatur im immer hitziger werdenden US-Wahlkampf und der Debatte über den zukünftigen Umgang mit dem Wettbewerber China ist über Nacht abermals gestiegen. Der US-Präsident droht Peking mit einer aktiv herbeigeführten Entkopplung von der US-Wirtschaft, indem staatliche Aufträge in Zukunft grundsätzlich nicht mehr an chinesische Unternehmen vergeben werden. Das sorgt heute Morgen für eine eher verhaltene Stimmung an den asiatischen Börsen.

Was die Anleger heute an der Nasdaq sehen wollen, sind Indizien für die Nachhaltigkeit der bereits heiß gelaufenen Rally bei Technologieaktien. Sollten sich auf dem leicht schwächeren Niveau neue Käufer finden, könnte sich der Zug der Technologieaktien nach der Korrektur vor dem langen Wochenende heute schon wieder in Bewegung setzen. Schließlich sind bei den auch mit der Abkürzung FANGMAN bezeichneten Aktien Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia zumindest im Tageschart keine Trendwendemuster zu erkennen. Sie befinden sich jetzt auf dem Rückweg nach oben und genau aus diesem dürften Rückschlüsse auf die Stabilität der Rally zu ziehen sein. Beobachtet werden sollte auch das Bestreben der australischen Wettbewerbsbehörde, die Aufteilung der Marktmacht zwischen Apple und Google im Bereich des Verkaufs von mobilen Apps zu überprüfen.