Musik fungiert als kultureller Botschafter. Sie ist eine universelle Sprache. Gerade in der Zeit der Pandemie gab sie Ausgleich, Ruhe und ein Refugium. Doch das Gros der Unterhaltungsbranche selbst hatte in den vergangenen Monaten das Nachsehen. Dazu zählen die deutschen Unternehmen Eventim und DEAG Deutsche Entertainment, die Markus Frohmader im Smart Investor näher beleuchtet.

„The Show must go on“ könnte das Motto bei Eventim, Europas Marktführer für Konzert-, Theater- und Sporteventtickets, in den Monaten der Pandemie lauten. Abstandsregeln haben den Geschäftsbetrieb gerade bei Liveevents zum Erliegen gebracht, die Aktie hat sich in der Spitze mehr als halbiert. Mit seinen 3.200 Mitarbeitern steht das MDAX-Mitglied in 21 Ländern für gute Stimmung.