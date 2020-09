Kann die BASF-Aktie nach dem Überwinden der 200-TageLinie zumindest auf 56,01 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach ihrem Absturz auf bis zu 37,35 Euro erholte sich die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) auf bis zu 58,40 Euro. Laut Analyse von www.godmode-trader.de korrigierte die Aktie danach in einer bullishen Flagge. Nachdem am 3.9.20 Nachfrage auftrat, nähert sich der Aktienkurs dem EMA 200, der sich derzeit bei 53,47 Euro befindet, an. Gelingt der Aktie ein Ausbruch über dieses Niveau, dann entsteht Platz für einen Kursanstieg auf 56,01 Euro und an den seit Januar 2018 bestehenden Abwärtstrend bei 62,38 Euro. Wird auch diese Marke überschritten, dann könnte ein Kursanstieg auf bis zu 72,84 Euro folgen. Unterhalb von 49,97 Euro würde sich das Chartbild allerdings wieder eintrüben.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie in den nächsten Tagen zumindest die Marke von 56,01 Euro erreichen kann, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukten ins Auge fassen.