Nach der starken Konsolidierung in der zweiten Juli-Hälfte hat die McPhy Aktie einen neuen Aufwärtstrend aufgebaut. An dem hat auch die jüngste schärfere Korrekturbewegung nichts geändert, die den Aktienkurs des französischen Unternehmens am Donnerstag von 27,75 Euro auf 22,35 Euro abrutschen ließ. Aufgefangen wurde die Wasserstoff-Aktie im Bereich um die 20-Tage-Linie, von der aus der Aktienkurs wieder nach oben abprallen ...