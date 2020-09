Der DAX zum großen September-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

gestern war in den USA ein Feiertag (Labor Day; vergleichbar zu unserem 1. Mai), an dem auch die Börsen geschlossen bleiben. Die europäischen Märkte, insbesondere der DAX, bleiben also ohne Impulse aus Übersee. Sie sollten also die gestrigen Kursbewegungen nicht überbewerten, sondern die Zeit für andere Analysen nutzen, z.B. einen ersten Blick auf die Konstellation zum großen Verfallstag am 18.09.

Ein dreifach spannender Verfallstag

Dieser Verfallstag dürfte von den Anlegern aus drei Gründen mit besonderer Spannung erwartet werden: Erstens ist es, wie erwähnt, ein großer Verfallstag, der immer für außergewöhnliche Effekte gut ist. Zweitens könnte nach den Rückschlägen der Vorwoche die berüchtigte Herbstkorrektur begonnen haben. Hierfür ist vor allem der September als statistisch schwächster Börsenmonat prädestiniert, wie Sven Weisenhaus hier schon mehrfach betont hat.