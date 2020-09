Marktkommentar: EURUSD mit dreifachem Boden?

Die chinesischen Indizes profitierten seit Montag von den Exportdaten aus China und den Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff.

Am Dienstag gewann der Shanghai Composite trotz der zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking weitere 0,61% an Wert. Donald Trump sagte, er erwäge, die US-Wirtschaft von China abzukoppeln und versucht, China zu einem Thema bei der im November anstehenden Präsidentschaftswahl zu machen. Trump sagte, dass China die USA „besitzen" werde, sollte Biden die Wahl gewinnen. Die Anleger kehren heute nach ihrem verlängerten Wochenende zurück an die Märkte.

EURUSD gab im gestrigen Handel etwas nach und entfernte sich von seinem lokalen Widerstand bei 1,1855. Am Dienstag wird der Rückgang bis auf 1,18 vertieft, sodass sich ausgehend von den Tiefs der letzten Woche im 30-Minuten-Chart ein dreifacher Boden abzeichnen könnte. Solange die Umkehr jedoch nicht durch ein Überwinden der oben genannten Hürde bestätigt wird, könnten die Bären einen Vorteil haben. Eine starke Unterstützung wäre erst wieder bei 1,17 zu finden.

Der DE30 konnte am Montag die Verluste aus dem vorbörslichen Handel schnell ausgleichen und die Sitzung mit einem Plus von rund 150 Punkten beenden. Am Mittwoch brach der deutsche Leitindex aus seinem kurzfristigen Konsolidierungsbereich aus und fiel bis zum Fibonacci-Retracement von 50% des gestern Morgen eingeleiteten Aufwärtsimpulses.



