Hensoldt will in diesem Jahr an die Börse gehen. Der Börsengang soll im regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt erfolgen. Es soll eine Kapitalerhöhung geben. Der bisherige Alleineigentümer will ebenfalls Aktien abgeben.Der IPO-Kandidat ist ein Anbieter von elektronischen Sensorlösungen, die vor allem im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich zum Einsatz kommen. Bisheriger Besitzer von Hensoldt ist indirekt KKR. Zu den ...