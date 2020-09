Deutsche Industrieproduktion: Ernüchterung

"Nach den etwas ernüchternden Zahlen zu den Auftragseingängen am Freitag ist es wenig überraschend, dass auch die Industrieproduktion deutlich an Schwung verloren hat: So stieg die Produktion im Juli lediglich um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat – im Juni waren es noch 9,3 Prozent. Damit lag die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe 10 Prozent unter dem Vorjahr.

Bedauerlicherweise hat auch der Investitionsgüterbereich deutlich an Schwung verloren. Hier wuchs die Produktion im Juli nur noch um 2,1 Prozent (nach 18,1 Prozent im Juni). Sie liegt nun etwa 16 Prozent unter ihrem Vorjahreswert. Das ist kein gutes Omen für die kommenden Monate. Die Produktion des Transportgüterbereichs legte immerhin noch einmal 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, bleibt aber im Jahresvergleich rund minus 17 Prozent zurück. Ausweislich der Daten des Verbandes deutscher Automobilbauer, die schon für den August vorliegen, bekommt hier die Normalisierung nochmals einen deutlichen Dämpfer: Die Produktion lag im August nur rund ein Drittel unter der des Vorjahresmonats. Und dabei hatten die deutschen Autobauer auch schon ohne Corona ihre Probleme.