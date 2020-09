Wirecard an der Börse weiter 128 Millionen Euro wert - News von Jaffé

Wirecards Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat aktuell Neuigkeiten aus dem Insolvenzverfahren gemeldet. Man habe die Restrukturierung und den Verkauf der von der ebenfalls insolventen Wirecard Sales International Holding GmbH (WDSI) gehaltenen, internationalen Beteiligungen der Wirecard-Gruppe weiter vorangetrieben, heißt es am Dienstag. „So sind zahlreiche Investoren an einem Erwerb der Anteile an der Wirecard Romania SA ...