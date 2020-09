DE30 gibt Gewinne ab und testet 13.000-Punkte-Marke

++ Europäische Aktien brechen zu Beginn der heutigen Sitzung ein ++ DE30 testet 13.000-Punkte-Marke ++ Volkswagen strebt keine Einigung mit Tesla an ++



Die europäischen Aktienindizes begannen die heutige Sitzung mit Gewinnen, die jedoch schnell wieder abgegeben wurden. Die starke Abwärtsbewegung, die zu Beginn der Sitzung eintrat, brachte alle wichtigen Indizes aus Europa unter die gestrigen Schlusskurse. Die Händler warten auf die erste Wall Street-Sitzung nach dem langen Wochenende in den Vereinigten Staaten.

Quelle: xStation 5

Die europäischen Indizes, darunter auch der DE30, konnten gestern kräftig zulegen, doch heute wurde die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen. Der DE30 schaffte es, über die Widerstandszone zu klettern, die durch die 200-Stunden-Linie (violette Linie) und das Fibonacci-Retracement von 50% gekennzeichnet ist, konnte die Gewinne jedoch nicht halten. Nach der steilen Abwärtsbewegung zu Beginn des heutigen europäischen Handels notiert der Index wieder in der Nähe der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke. Ein Durchbruch würde den Weg zu der Unterstützung bei 12.850 Punkten ebnen. Sollte ein Ausbruch gelingen, könnte der kurzfristige Widerstand im 13.100-Punkte-Bereich (50% Retracement und 200-Stunden-Linie) gefunden werden. Da für heute keine wichtigen Veröffentlichungen geplant sind, sollten sich die Händler auf die Stimmung konzentrieren. Zu Beginn der Wall Street-Sitzung wird mit einer erhöhten Volatilität gerechnet, da der Markt auf die jüngste Bekanntgabe der neuen Gewichtung des S&P 500 reagieren wird. Es sei daran erinnert, dass Tesla trotz hoher Markterwartungen und der Erfüllung aller Kriterien nicht aufgenommen wurde.



Unternehmensnachrichten

Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (VOW1.DE), dementierte, dass sein Unternehmen eine Kooperation mit Tesla (TSLA.DE) plane. Die Spekulationen über ein solches Geschäft begannen, als Elon Musk, der CEO von Tesla, Diess während seiner jüngsten Reise nach Deutschland traf.

Delivery Hero (DHER.DE) kündigte an, dass es 106.026 neue Namensaktien ausgeben werde, was 0,05% des eingetragenen Aktienkapitals entspricht.

DE30-Mitglieder um 11:23 Uhr. Quelle: Bloomberg



