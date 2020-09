Der Immobilien-Konzern publity benennt einen neuen Verantwortlichen für die Finanzen: Zum 1. Oktober wird Stephan Kunath in den Vorstand berufen. Der 34-jährige soll die Position des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen. Kunath arbeitet seit dem Jahr 2010 für die Gesellschaft, zuletzt als Managing Director of Business Administration.„Somit ist der Vorstand der publity AG künftig dreiköpfig, bestehend aus dem ...