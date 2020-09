Übergeordnet schwankt das Papier der Deutschen Bank seit Ende 2018 zwischen den Kursmarken von 4,44 auf der Unterseite und 10,37 Euro grob seitwärts. Nachdem zwischen März und Anfang Juni eine Aufwärtsbewegung an 9,19 Euro vollzogen werden konnte, wurde gleiches Niveau noch einmal Ende Juli erreicht, anschließend drehte die Aktie der Deutschen Bank wieder zur Unterseite ab. Das dadurch hinterlassene Doppelhoch in diesem Bereich könnte für eine mittelfristige Trendwende stehen, der aktuelle Aufwärtstrend in Form einer bärischen Flagge untermauert diese These sogar. Für gewöhnlich werden solche Formationen in Trendrichtung aufgelöst, dies würde für einen weiteren Ausverkauf des Wertpapiers sprechen. Noch aber hält sich der Wert eine mögliche Stabilisierung an der Horizontalunterstützung von 7,50 Euro vor.

Chartbild mahnt zur Vorsicht

Aktuell kann das Handelsgeschehen als neutral eingestuft werden, erst wenn das Wertpapier der Deutschen Bank mindestens unter den Zweifachsupport bestehend aus einer Horizontalunterstützung von 7,50 und den EMA 200 bei 7,62 Euro zurückfällt, dürften vielversprechende Handelsansätze auf der Unterseite entstehen und können für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen herangezogen werden. Hiervon können Investoren über ein Engagement in das mit einem festen Hebel von 4,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Short auf Deutsche Bank WKN VL51WN überdurchschnittlich stark profitieren. Um die angespannte Lage zu entschärfen, müsste das Wertpapier der Deutschen Bank dagegen mindestens über 8,50 Euro zulegen. In einem derartigen Szenario wäre anschließend einen Rücklauf zurück an die Sommerhochs von 9,19 Euro vorstellbar.