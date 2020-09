Dax und EuroStoxx weiten Verlust aus - Techschwäche setzt sich fort

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die sich fortsetzende Schwäche im US-Technologiesektor macht dem Dax am Dienstagnachmittag zu schaffen. Der Leitindex weitete seine Verluste aus bis auf zeitweise 12 906 Punkte. Zuletzt notierte er mit minus 1,27 Prozent auf 12 933,35 Punkten. Im frühen Handel hatte der Dax noch an seine Vortagesstärke angeknüpft mit einer kurzen Klettertour bis auf 13 147 Zähler. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone verlor am Dienstagnachmittag rund 1,6 Prozent.

In New York, wo wegen eines Feiertags am Vortag nicht gehandelt wurde, weiteten die Futures am Dienstag ihr Minus aus. Techwerte stehen dort nach ihrem Ausverkauf in der Vorwoche abermals unter Druck. Auch wenn generell das Interesse der Investoren an Technologieaktien wohl so schnell nicht nachlassen werde, dürften Anleger erst wieder stärker zugreifen, wenn die Bewertungen noch etwas weiter gesunken seien, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda./ajx/men