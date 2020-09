NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten vor allem im Technologiesektor dürften die US-Märkte am Dienstag in die neue Woche gehen. Am Montag waren wegen eines Feiertages die Börsentüren an der Wall Street geschlossen geblieben. Marktexperten sprachen von einer überfälligen Korrektur nach dem starken Anstieg vor allem von Social-Media-, Internet-, Software- und Halbleiteraktien.

Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,8 Prozent niedriger bei 27 900 Punkten. An der Nasdaq dürften die Verluste zum Handelsbeginn um einiges höher sein. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 hatten am Mittwoch vergangener Woche neue historische Höchststände erklommen. Anschließend hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die sich nun ausweiten dürften.