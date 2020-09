InterCard AG Informationssysteme: Mehrheitsbeteiligung an der IDpendant GmbH

DGAP-Ad-hoc: InterCard AG Informationssysteme / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung InterCard AG Informationssysteme: Mehrheitsbeteiligung an der IDpendant GmbH 08.09.2020 / 15:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die InterCard AG Informationssysteme hat 54% der Anteile an der IDpendant GmbH

mit Sitz in Unterschleißheim übernommen.

Die mehrheitliche Beteiligung an der IDpendant bekräftigt unsere generelle Zielsetzung das Produktangebot und Know-how im Bereich der IT-Sicherheit zu erweitern.

Die IDpendant GmbH ist ein führender Anbieter und Systemintegrator für starke Authentisierung und Client-Security und konzipiert maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden. Projektierung, Implementierung und Support erfolgen aus einer Hand.

Das Portfolio aus Authentisierungstechnologien, Client-Security-Produkten, Single-Sign-On-Systemen, Verschlüsselungslösungen, Card-Management- und Mobile-Device-Management-Systemen wird von Security-Hardware abgerundet.

Der Zugang zu einem Netzwerk, einem PC oder zu sensiblen Daten und Anwendungen gewinnt gerade in der heutigen Zeit eine immer höhere Bedeutung. Bereits in der Vergangenheit haben die InterCard GmbH Kartensysteme und die IDpendant GmbH erfolgreich in Projekten zusammengearbeitet. Durch die direkte Beteiligung sollen zukünftig weitere Synergien genutzt und die Lösungen der IDpendant den Kunden der InterCard Firmen angeboten werden.

Die IDpendant beschäftigt am Standort in Unterschließheim 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen einen Umsatz von ca. 4 Millionen Euro erwirtschaftet.

IR-Kontakt:

Gerson Riesle

InterCard AG Informationssysteme

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-0

investor.relations@intercard.org