Boeing mit Trendbruch!

Wertpapiere von Boeing notierten noch zu Beginn des Jahres 2019 auf einem Rekordniveau von 446,01 US-Dollar und ließen keine Zweifel an der Euphorie der Anleger aufkommen. Doch nur wenig später holte die Realität den Flugzeugbauer ein, das Papier setzte auf seine mittelfristig entscheidende Unterstützung um 300,00 US-Dollar bis Anfang des Jahres zurück. Die Corona-Pandemie gab dem Unternehmen schließt sich den Rest und Zwang das Papier auf 89,00 US-Dollar bis Mitte März abwärts. Seitdem hat sich eine dreiwellige Erholungsbewegung zurück in den Bereich einer Mitte März gerissene Kurslücke um 240,00 US-Dollar eingestellt, diese Aufwärtsbewegung könnte jedoch mit dem aktuellen Trendbruch ein schnelles Ende finden und eröffnet somit wieder verwertbare Handelsansätze.

Flugbranche auf Jahre gestört

Die anhaltende Corona-Pandemie und wieder stärkere Zuwächse bei den Infektionen werfen kein gutes Bild auf Flugzeugbau und Fluggesellschaften, die gesamte Branche leidet weiterhin unter starken Passagierrückgängen. Im Falle der Boeing-Aktie könnte es unter einem Niveau von 155,50 US-Dollar weiter abwärts gehen, Ziele ließen sich in diesem Fall bei 130,92 US-Dollar und darunter sogar 113,89 US-Dollar ausrufen. Wer ebenfalls sich auf der Shortseite engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB6RT7 zurückgreifen. Sollte der Trendbruch jedoch in dieser Woche noch vermieden werden und die Aktie zurück über 180,00 US-Dollar zurückkehren, könnte kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 200,00 US-Dollar freigesetzt werden. Aber nur darüber wird ein Anstieg zurück an die Junihochs von 234,20 US-Dollar realistisch.