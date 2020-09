NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen an den New Yorker Börsen sind am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Marktexperten sprachen von einer überfälligen Korrektur, die sich nach dem verlängerten Wochenende fortsetze. Der Dow Jones Industrial fiel nach eineinhalb Handelsstunden um 1,96 Prozent auf 27 582,78 Punkte und knüpfte so an den Kursrutsch zum Ende der Vorwoche an. Am Montag waren die Börsen in den USA wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.

Vor allem im Technologiesektor kamen die zuletzt besonders stark heiß gelaufenen Kurse mit weiteren Verlusten aus dem langen Wochenende. Der von diesem Sektor geprägte Nasdaq 100 sackte am Dienstag nochmals um 3,10 Prozent auf 11 261,95 Zähler ab. In der Vorwoche war seine Rekordrally noch über 12 000 Punkten gegipfelt, nun erreichte er plötzlich ein Tief seit Mitte August. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 2,12 Prozent auf 3354,15 Punkte nach.