InterCard übernimmt IDpendant GmbH

InterCard AG Informationssysteme übernimmt die Mehrheit an der IDpendant GmbH. An dem Unternehmen wird die m:access-notierte Gesellschaft aus Villingen-Schwenningen zukünftig mit 54 Prozent der Anteile beteiligt sein. Zum Kaufpreis für die Beteiligung legt InterCard in der Mitteilung vom Dienstag keinerlei Informationen vor.„Die IDpendant GmbH ist ein führender Anbieter und Systemintegrator für starke Authentisierung und ...