Zertifikate und Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung der Vinci-Aktie ausgehen

Vinci ist ein französischer Konzern, der mit etwa 44 Mrd. Euro Marktkapitalisierung zum oberen Drittel des französischen Leitindex CAC40 gehört. Mit der Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Infrastruktur (Energie, Flughäfen, Autobahnen, Parkhäuser, Stadien etc.) integriert das Geschäftsmodell Bau- und Konzessionsgeschäft, wobei der regionale Umsatzschwerpunkt mit knapp 55 Prozent in Frankreich und mit etwa 80 Prozent in Europa liegt. Das prinzipiell grundsolide, Cash-Flow-starke Geschäftsmodell wurde durch die Epidemie belastet: Da sich alle mobilitätseinschränkenden Covid19-Maßnahmen direkt auf die Gewinne auswirken, liegt der Aktienkurs von Vinci (FR0000125486) im 3- und 6-Monatsvergleich ganze 7 Prozentpunkte hinter der Benchmark. Zertifikate bieten die Möglichkeit zu einer defensiven Positionierung auf die Aktie.

Kurz- und mittelfristige Strategien für jedes Anlegerprofil