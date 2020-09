FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Dienstag zugelegt. Im Nachmittagshandel stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 174,21 Punkte. Es handelt sich bereits um den Dezember-Kontrakt. Der September-Kontrakt ist im Tagesverlauf ausgelaufen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,497 Prozent.

Händler verwiesen auf die deutlichen Kursverluste an den Aktienmärkten. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten belastete die Aktien und stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Händler sprachen auch von einer überfälligen Korrektur. Vor allem sorgten jüngste Kursverluste bei Technologiewerten für eine nervöse Stimmung an den Märkten.